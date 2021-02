Marcus Armstrong: giovane talento tra DAMS e FDA (Di domenica 28 febbraio 2021) Il pilota classe 2000 già parte della FDA, Marcus Armstrong, vuole puntare a vincere il titolo in F2 con il team francese DAMS. Non soddisfatto del suo debutto nella categoria cadetta con un 14esimo posto da lasciare l’amaro in bocca, il giovane neozelandese è tornato subito al lavoro per poter colmare le mancanze della scorsa stagione. “Non è nel mio interesse finire secondo”, ha affermato Armstrong. Armstrong: “Puntiamo al titolo” Vincitore del campionato italiano di Formula 4 nel 2017 e vice campione della Formula 3 nel 2019, Marcus Armstrong ambisce a ottenere risultati eccellenti anche in F2 con DAMS e con l’appoggio della Ferrari Driver Academy, di cui ormai fa parte da circa quattro anni. Il pilota 20enne ha debuttato lo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 febbraio 2021) Il pilota classe 2000 già parte della FDA,, vuole puntare a vincere il titolo in F2 con il team francese. Non soddisfatto del suo debutto nella categoria cadetta con un 14esimo posto da lasciare l’amaro in bocca, ilneozelandese è tornato subito al lavoro per poter colmare le mancanze della scorsa stagione. “Non è nel mio interesse finire secondo”, ha affermato: “Puntiamo al titolo” Vincitore del campionato italiano di Formula 4 nel 2017 e vice campione della Formula 3 nel 2019,ambisce a ottenere risultati eccellenti anche in F2 cone con l’appoggio della Ferrari Driver Academy, di cui ormai fa parte da circa quattro anni. Il pilota 20enne ha debuttato lo ...

