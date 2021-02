Malika Ayane | «L’amore per sé | il più importante di ogni amore»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 1 marzo 2021) «Non può esserci nessuna forma d’, se prima non siamo presenti a noi stessi»., al Festival di Sanremo 2021 con Ti piaci così: «Bisogna sentirsi. E anche il corpo ne guadagna: quanto più sei felice, tanto più diventi figa. Tutt’altro che facile, ma l’obiettivo è avere un’oscillazione meno ampia di quel pendolo che spesso ci fa percepire in balia della vita». «Sono in quell’età», si racconta ancora, in questo incontro video, «in cui miracolosamente succede che quella anagrafica corrisponde a quella interiore, e hai meno paura. Dello “stavi meglio mora”, dell’essere più o meno in forma. Una liberazione».