Juve, vietato fermarsi: allenamento mattutino in vista dello Spezia (Di domenica 28 febbraio 2021) TORINO - La Juventus , che ieri al Bentegodi ha impattato 1 - 1 contro il Verona , non si concede giorni di riposo: stamattina la squadra si è allenata alla Continassa in vista della partita ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 28 febbraio 2021) TORINO - Lantus , che ieri al Bentegodi ha impattato 1 - 1 contro il Verona , non si concede giorni di riposo: stamattina la squadra si è allenata alla Continassa indella partita ...

CorSport : #Juve, vietato fermarsi: allenamento mattutino in vista dello #Spezia - sportli26181512 : Juve, vietato fermarsi: allenamento mattutino in vista dello Spezia: La squadra di #Pirlo è tornata da Verona con u… - IlGiannon : @Milanis42839481 @MatteDj23 @FIGC La concorrenza sleale ?? Parlate coi che da anni violate il FFP, protagonisti di u… - tuttoatalanta : Occasione Atalanta, Juve e Lazio steccano: vietato sbagliare al Marassi - JuveVinciPerMe : Finale #VeronaJuventus 1-1 Per la Juve la regola è sempre la stessa: è vietato vincere le partite con un gol di sca… -