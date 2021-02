In Belgio la stoccata giusta è del danese Pedersen. E in Francia vince Bagioli (Di domenica 28 febbraio 2021) Dopo la Omeloop di ieri conquistata dal nostro Davide Ballerini, la Deceuninck Quick - Step festeggia un altro successo italiana: Andrea Bagioli, 21enne di Sondrio, ha vinto per distacco in Francia la ... Leggi su gazzetta (Di domenica 28 febbraio 2021) Dopo la Omeloop di ieri conquistata dal nostro Davide Ballerini, la Deceuninck Quick - Step festeggia un altro successo italiana: Andrea, 21enne di Sondrio, ha vinto per distacco inla ...

Ultime Notizie dalla rete : Belgio stoccata In Belgio la stoccata giusta è del danese Pedersen. E in Francia vince Bagioli In Belgio invece nella Kuurne - Bruxelles - Kuurne a trionfare è stato il danese Mads Pedersen, con una volata perfetta. Il 25enne della Trek - Segafredo (campione del mondo 2019 davanti al nostro ...

Ciclismo, in Belgio la stoccata giusta è del danese Pedersen. E in Francia vince Bagioli La Gazzetta dello Sport demetrio albertini compagno La famiglia mi ha trasmesso il senso del sacrificio, l’importanza di un lavoro e di un impegno costante, mi ha fatto capire che nella vita spesso sono necessarie le rinunce per riuscire a raggiungere ...

