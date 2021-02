Il “prestigiatore” Draghi tira fuori un coniglio (verde!) dal cappello a cilindro: il murale a Milano (Di domenica 28 febbraio 2021) Il “prestigiatore” Mario Draghi, con tanto di frac, tira fuori un coniglio (verde!) dal cappello a cilindro. È l’opera dello street artist Alien Attack comparsa questa mattina a Milano, nel quartiere Isola. Credit: ANSA/ANDREA FASANI Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Agenzia ANSA (@agenzia ansa) Leggi anche: 1. Tutti esaltano il silenzio di Draghi, ma se il Governo non parla si rischia solo più confusione (di Giulio Cavalli); // 2. Salvini: “Lockdown a Pasqua irrispettoso”. Zingaretti gli risponde: “Continua a sbagliare”; // 3. Covid, 6 regioni rischiano la zona arancione. Stretta rafforzata per Bologna; // 4. Draghi al vertice Ue chiede ... Leggi su tpi (Di domenica 28 febbraio 2021) Il “” Mario, con tanto di frac,un) dal. È l’opera dello street artist Alien Attack comparsa questa mattina a, nel quartiere Isola. Credit: ANSA/ANDREA FASANI Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Agenzia ANSA (@agenzia ansa) Leggi anche: 1. Tutti esaltano il silenzio di, ma se il Governo non parla si rischia solo più confusione (di Giulio Cavalli); // 2. Salvini: “Lockdown a Pasqua irrispettoso”. Zingaretti gli risponde: “Continua a sbagliare”; // 3. Covid, 6 regioni rischiano la zona arancione. Stretta rafforzata per Bologna; // 4.al vertice Ue chiede ...

