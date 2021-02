Amedeo Sebastiani | la vita privata e curiosità sul conduttore Amadeus

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 28 febbraio 2021) Nato a Ravenna il 4 settembre 1962, sotto al segno zodiacale della Vergine,è un uno dei volti noti della televisione italiana,di moltissimi programmi di successo, oggi vi sveliamo qualchesu. Ha esordito giovanissimo come dj alla radio, ma ha sempre saputo di voler fare il, tanto che in Rai è uno dei volti di spicco, in particolare per aver condotto diversi game show, tra cui I soliti ignoti. Nel 2020 ha avuto la grande responsabilità di ricevere il mandato di direttore artistico edel Festival di Sanremo, cosa che è successa anche nel 2021 visto il successo dell’anno precedente. AlcunesulÈ un appassionato di cavalli e ...