Traffico Roma del 27-02-2021 ore 12 | 30

(Di sabato 27 febbraio 2021) Roomba infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane Ci sono code per incidente sulla tangenziale da Corso Francia la Salaria verso San Giovanni incolonnamenti anche verso lo stadio Olimpico sempre dalla Salaria fino a viale di Tor di Quinto molto trafficata la via Cassia in uscita dalla città da via dei Due Ponti fino alla Giustiniana verso la Storta su via di Pietralata rallentamenti per incidenti via della torba anche a San Giovanni rallentamenti per incidente in via Matera altezza via Palmi sulla viadotto della Magliana solite cose per lavori dall’uscita Magliana Trastevere a via del Cappellaccio verso l’Eur anche oggi lo ricordiamo ancora una volta ...