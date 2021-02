Svelato il cast di Noi, nel remake di This Is Us l’onnipresente Lino Guanciale con Aurora Ruffino e Dario Aita (Di sabato 27 febbraio 2021) Con l’annuncio dell’inizio delle riprese della serie è stato ufficializzato il cast di Noi, remake italiano di This Is Us destinato al pubblico di Rai1. Dopo tanti rumors, c’è la formazione ufficiale: oltre al già previsto Lino Guanciale – decisamente onnipresente sull’ammiraglia Rai nelle produzioni degli ultimi 5 o 6 anni, da L’Allieva al Commissario Ricciardi passando per Che Dio ci Aiuti e Non dirlo al mio Capo! – sono stati confermati i nomi di Aurora Ruffino, Dario Aita, Claudia Marsicano e Livio Kone. Sono loro i volti del cast di Noi, gli omologhi di This Is Us nella versione italiana: gli attori sono sul set dallo scorso 15 febbraio, nel centro di Roma, diretti da Luca Ribuoli. ... Leggi su optimagazine (Di sabato 27 febbraio 2021) Con l’annuncio dell’inizio delle riprese della serie è stato ufficializzato ildi Noi,italiano diIs Us destinato al pubblico di Rai1. Dopo tanti rumors, c’è la formazione ufficiale: oltre al già previsto– decisamente onnipresente sull’ammiraglia Rai nelle produzioni degli ultimi 5 o 6 anni, da L’Allieva al Commissario Ricciardi passando per Che Dio ci Aiuti e Non dirlo al mio Capo! – sono stati confermati i nomi di, Claudia Marsicano e Livio Kone. Sono loro i volti deldi Noi, gli omologhi diIs Us nella versione italiana: gli attori sono sul set dallo scorso 15 febbraio, nel centro di Roma, diretti da Luca Ribuoli. ...

Giancos87071284 : RT @Cinguetterai: Svelato il cast di #Noi, remake italiano di #ThisIsUs. Prodotta da Cattleya e Rai Fiction, come vi avevo anticipato. Lino… - glenysjoyce : RT @Cinguetterai: Svelato il cast di #Noi, remake italiano di #ThisIsUs. Prodotta da Cattleya e Rai Fiction, come vi avevo anticipato. Lino… - Cosmicpolitan_ : RT @Cinguetterai: Svelato il cast di #Noi, remake italiano di #ThisIsUs. Prodotta da Cattleya e Rai Fiction, come vi avevo anticipato. Lino… - angy25_ : RT @Cinguetterai: Svelato il cast di #Noi, remake italiano di #ThisIsUs. Prodotta da Cattleya e Rai Fiction, come vi avevo anticipato. Lino… - MMastrantuono : RT @Cinguetterai: Svelato il cast di #Noi, remake italiano di #ThisIsUs. Prodotta da Cattleya e Rai Fiction, come vi avevo anticipato. Lino… -