Sondaggio | effetto-Draghi su FdI | balzo in avanti del 2 | 2% Ora insidia il Pd che perde consensi

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 27 febbraio 2021) Undel 2,2 per cento che porta Fratelli d’Italia a superare di due decimali quota 17 e adre molto da vicino il Pd in calo, ma ancora secondo dietro la Lega con il 19 per cento. E quanto emerge daldi Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera. Il partito di Giorgia Meloni stacca in maniera imperiosa il M5S, che arretra di quasi un punto pieno (-0,9) e ora al 15,4 per cento. Nel centrodestra la Lega è stabile al 23 per cento mentre Forza Italia (7,2) lascia sul campo il 2,6. Una vera e propria emorragia didovuta – secondo Pagnoncelli – all’elevata quota di contrari al governotra gli elettori berlusconiani. Guadagna invece lo 0,6 Italia Viva, ora al 2,9 mentre Azione e +Europa restano appaiati al 2,3 per cento. La rilevazione è del Corriere della Sera Il ...