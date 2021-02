Roma | 43enne accoltella la moglie | poi prende a calci e pugni i poliziotti Ecco cosa è successo

(Di sabato 27 febbraio 2021) Zona Pigneto,. Ha discusso con laa causa dei voti del figlio, e l’ha aggredita con un coltello: arrestato dalla Polizia di Stato un cittadino filippino. La lite e l’aggressione Nel corso della serata di ieri in zona Pigneto, un cittadino filippino di 43 anni ha dapprima aggredito laa parole poi l’hata alla gola. E’ stato un amico di famiglia, presente in casa, a disarmare l’uomo, il quale a causa dell’alterazione da alcol, non ha desistito e dopo aver scaraventato uno specchio contro il muro ha provato a ferire ancora lacon un pezzo di vetro acuminato. Ad allertare il 112, è stata la stessa vittima dopo esser riuscita a scappare, senza riuscire a portare con sé il ragazzo. Ed è con questa preoccupazione che la donna ha accolto la pattuglia ...

