Omloop Het Nieuwsblad, tutti i vincitori italiani. Davide Ballerini è il quinto azzurro ad imporsi (Di sabato 27 febbraio 2021) Con il successo odierno Davide Ballerini è diventato il quinto italiano, nella storia, a conquistare l’Omloop Het Nieuwsblad, la gara che, da sempre, apre il calendario delle classiche del Nord. Ironia della sorte, il primo azzurro a imporsi su questo traguardo è stato un altro Ballerini, il compianto Franco, il quale trionfò in solitaria nell’edizione del 1995 davanti a due campioni del calibro di Edwig van Hooydonck e Andrei Tchmil. Il secondo trionfo tricolore alla Omloop Het Nieuwsblad, ai tempi, per la verità, ancora conosciuta come Het Volk, è firmato Michele Bartoli. Il toscano alzò le braccia al cielo su questo traguardo, dopo aver regolato un pugno di corridori allo sprint, nel 2001. Nel 2007, invece, fu ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) Con il successo odiernoè diventato ilitaliano, nella storia, a conquistare l’Het, la gara che, da sempre, apre il calendario delle classiche del Nord. Ironia della sorte, il primosu questo traguardo è stato un altro, il compianto Franco, il quale trionfò in solitaria nell’edizione del 1995 davanti a due campioni del calibro di Edwig van Hooydonck e Andrei Tchmil. Il secondo trionfo tricolore allaHet, ai tempi, per la verità, ancora conosciuta come Het Volk, è firmato Michele Bartoli. Il toscano alzò le braccia al cielo su questo traguardo, dopo aver regolato un pugno di corridori allo sprint, nel 2001. Nel 2007, invece, fu ...

