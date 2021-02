Nettuno | ancora un decesso per Coronavirus | salgono a 47 le vittime

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 27 febbraio 2021)una vittima a causa del Covid-19 nelle ultime ore. In data odierna dalla Asl Roma 6 è stato comunicato ildi un uomo didi 71 anni che aveva contratto illo scorso 12 febbraio e che era ricoverato in ospedale. “Un’altra terribile notizia quella che abbiamo appreso oggi – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – si tratta della 47esima vittima del Covid dall’inizio della pandemia. Una tristezza enorme ed un dolore inconsolabile per tutti noi. Alla famiglia dell’uomo e di quelle che hanno sofferto per un lutto durante questa emergenza sanitaria va il mio affettuoso pensiero, la mia vicinanza e le mie più sentite condoglianze”. Sono 5 i nuovi casi diche sono stati registrati a...