Meteo oggi sabato 27 febbraio: weekend di primavera e temperature record. I dettagli

Meteo oggi sabato 27 febbraio: continua l'alta pressione ed il bel tempo sull'Italia, con temperature record in molte città. La situazione Mese di febbraio che volge al termine, con la presenza dell'anticiclone africano che continua a regalare stabilità e condizioni Meteo rassicuranti su tutta la penisola. Nessuna criticità particolare da registrare da Nord a Sud.

