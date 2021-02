Malore mentre corre sulla Greenway Un 48enne salvato dai soccorritori (Di sabato 27 febbraio 2021) L’uomo ha accusato un Malore mentre praticava jogging sulla pista ciclo pedonale di Valverde. I passanti hanno allertato i soccorsi intorno alle 11. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 27 febbraio 2021) L’uomo ha accusato unpraticava joggingpista ciclo pedonale di Valverde. I passanti hanno allertato i soccorsi intorno alle 11.

