LIVE UAE Tour 2021, ultima tappa in DIRETTA: trionfa Caleb Ewan su Sam Bennett (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DELL'OMLOOP HET NIEUWSBLAD DALLE ORE 10.00 Il programma della gara odierna 13.25 Battuto Bennett piuttosto nettamente. 13.25 Questa volta è Caleb Ewan a vincere: volata perfetta per l'australiano della Lotto Soudal. 13.24 Ewan CONTRO Bennett! 13.23 ULTIMO CHILOMETRO! 13.22 La Deceuninck Quick-Step per Bennett a tutta davanti. 13.21 Adesso tocca alle squadre dei velocisti: 3 all'arrivo. 13.20 Ora allunga la UAE Emirates di Tadej Pogacar. 13.19 5 chilometri all'arrivo. 13.18 Andatura altissima per la INEOS Grenadiers. 13.17 Caduta per l'elvetico Bisseger. 13.15 Arriva la forte trenata di Filippo Ganna in testa al plotone. 13.13 10 chilometri all'arrivo. 13.11 Si stanno organizzando i ...

