I funerali dell' ambasciatore ucciso Delpini | Morto in una terra dove la vita non conta

lauraboldrini : Ai funerali di Stato dell'ambasciatore Luca #Attanasio e del carabiniere Vittorio #Iacovacci, il dolore di tutto il… - MinisteroDifesa : #25febbraio Nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma i funerali di Stato dell’Ambasciatore d… - qn_giorno : Funerali dell'#ambasciatore #Attanasio. Le parole dell'omelia dell'#arcivescovo #Delpini - MediasetTgcom24 : Congo, i funerali dell'ambasciatore Attanasio a Limbiate #LucaAttanasio - bertolire : RT @chiesadimilano: Sono stati celebrati questa mattina, nel centro sportivo di Limbiate, i funerali dell'ambasciatore italiano in Congo, L… -

Ultime Notizie dalla rete : funerali dell

Dopo idi Stato a Roma giovedì scorso, sabato mattina è stata la sua Limbiate, dove l'ambasciatore ... è stato accolto nel campo sportivo dal coro dei ragazzi'oratorio. A celebrare la ...... immaginando Luca che al cospetto del Padre racconta di un luogo in cui la vita'uomo non vale nulla, in cui si uccide per niente, tra l'indifferenza di "quelli che contano" che continuano a fare ...Nella predica Delpini ha immaginato un commovente dialogo fra Dio e l'ambasciatore ucciso in Congo Limbiate - Le parole più difficili da trovare sono quelle per la moglie e le figlie «e credo che la p ...La comunità maceratese è sotto choc per la prematura scomparsa di Ubaldo Scarabotto, 69 anni. L’uomo, in pensione, aveva lavorato alle dipendenze del Comune di Macerata e nel corso degli anni tantissi ...