GF Vip è accaduto davvero | eccezionale sorpresa ad un passo dalla finale | pubblico e concorrenti increduli

Leggi su altranotizia

(Di sabato 27 febbraio 2021) Il GF Vip, vicinissimo alla sua conclusione con ladi lunedì, ci emoziona ancora: nell’ultima puntata Signorini annuncia un’incredibileAlfonso Signorini annuncia unain vista delladel GF Vip (Fonte Mediaset Play)Ladel GF Vip si avvicina sempre di più! Il reality più famoso d’Italia, si avvia alla sua conclusione dopo un’edizione lunghissima. Nella puntata andata in onda ieri sera, non sono mancati di certo i colpi di scena. Uno in particolare ha suscitato enormetà fra. Ad annunciarlo è stato il conduttore Alfonso Signorini che, dopo l’eliminazione di Samantha de Grenet, ha richiamato i cinquerimasti per dargli l’inaspettata notizia. Ma scopriamo ...