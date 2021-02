Badanti scomparsi: “Sono stati giustiziati” (Di sabato 27 febbraio 2021) Sarebbero stati giustiziati i due Badanti scomparsi il 12 maggio 2014 e ritrovati dopo 6 anni in un pozzo della villa di Siracusa di Giampiero Riccioli, il ristoratore figlio dell’anziano presso il quale prestavano servizio. Luigi Cerreto, 23 anni, e Alessandro Sabatino, 40, erano partiti dalla Campania per prestare servizio presso l’abitazione di Riccioli, che si prendeva cura del padre e aveva necessità di essere aiutato da qualcuno poiché il padre era molto malato. Luigi e Alessandro erano i suoi Badanti, e ben presto si accorgono dei maltrattamenti cui veniva quotidianamente sottoposto il povero anziano. Il figlio lo maltrattava, lo insultava, non gli dava le medicine. Decidono pertanto di sporgere denuncia. È proprio questo a scatenare la furia di Riccioli, che li uccide e poi getta i loro ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 27 febbraio 2021) Sarebberoi dueil 12 maggio 2014 e ritrovati dopo 6 anni in un pozzo della villa di Siracusa di Giampiero Riccioli, il ristoratore figlio dell’anziano presso il quale prestavano servizio. Luigi Cerreto, 23 anni, e Alessandro Sabatino, 40, erano partiti dalla Campania per prestare servizio presso l’abitazione di Riccioli, che si prendeva cura del padre e aveva necessità di essere aiutato da qualcuno poiché il padre era molto malato. Luigi e Alessandro erano i suoi, e ben presto si accorgono dei maltrattamenti cui veniva quotidianamente sottoposto il povero anziano. Il figlio lo maltrattava, lo insultava, non gli dava le medicine. Decidono pertanto di sporgere denuncia. È proprio questo a scatenare la furia di Riccioli, che li uccide e poi getta i loro ...

