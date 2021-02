Tennis, ATP Montpellier 2021: le semifinali, Bautista-Gojowczyk e Goffin-Gerasimov (Di sabato 27 febbraio 2021) Si è delineato il quadro delle semifinali nel torneo ATP di Montpellier. Lo spagnolo Roberto Bautista Agut, testa di serie numero uno, ha ottenuto una bella vittoria contro il francese Ugo Humbert con un doppio 6-3 in un’ora e un quarto di gioco. Il numero tredici del mondo affronterà ora in semifinale il tedesco Peter Gojowczyk, che ha superato nettamente l’austriaco Dennis Novak con il punteggio di 6-4 6-1. Continua il cammino del russo Egor Gerasiminov, giustiziere di Andy Murray al primo turno, che ha centrato l’accesso alle semifinali dopo la vittoria sullo spagnolo Davidovich Fokina. Una battaglia di due ore e mezzo di gioco, che ha visto il russo imporsi in tre set per 4-6 6-4 7-5. Adesso in semifinale il russo se la vedrà con il belga David Goffin, che ha battuto Lorenzo Sonego ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) Si è delineato il quadro dellenel torneo ATP di. Lo spagnolo RobertoAgut, testa di serie numero uno, ha ottenuto una bella vittoria contro il francese Ugo Humbert con un doppio 6-3 in un’ora e un quarto di gioco. Il numero tredici del mondo affronterà ora in semifinale il tedesco Peter, che ha superato nettamente l’austriaco Dennis Novak con il punteggio di 6-4 6-1. Continua il cammino del russo Egor Gerasiminov, giustiziere di Andy Murray al primo turno, che ha centrato l’accesso alledopo la vittoria sullo spagnolo Davidovich Fokina. Una battaglia di due ore e mezzo di gioco, che ha visto il russo imporsi in tre set per 4-6 6-4 7-5. Adesso in semifinale il russo se la vedrà con il belga David, che ha battuto Lorenzo Sonego ...

