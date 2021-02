Spezia-Parma, i convocati di D’Aversa: out Gervinho e Zirkzee (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sono ventiquattro i convocati del tecnico del Parma Roberto D’Aversa per il match esterno contro lo Spezia. L’anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A offre uno scontro diretto per la salvezza che Kucka e compagni non possono permettersi di fallire. Non aiutano gli indisponibili. Due squalificati (Brugman e Bani) e quattro gli infortunati (Pellè, Gervinho, Zirkzee e il lungodegente Nicolussi Caviglia). I convocati: Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe; Difensori: B. Alves, Busi, Conti, Dierckx, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Osorio, Valenti; Centrocampisti: Cyprien, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic, Sohm; Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Karamoh, Man, Mihaila. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sono ventiquattro idel tecnico delRobertoper il match esterno contro lo. L’anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A offre uno scontro diretto per la salvezza che Kucka e compagni non possono permettersi di fallire. Non aiutano gli indisponibili. Due squalificati (Brugman e Bani) e quattro gli infortunati (Pellè,e il lungodegente Nicolussi Caviglia). I: Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe; Difensori: B. Alves, Busi, Conti, Dierckx, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Osorio, Valenti; Centrocampisti: Cyprien, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic, Sohm; Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Karamoh, Man, Mihaila. SportFace.

