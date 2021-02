Scuola, la task force del ministro Bianchi per «recuperare» i ragazzi dopo la Dad: «Così riscopriranno la socialità» (Di venerdì 26 febbraio 2021) Si chiama Comitato tecnico per il recupero dell’apprendimento e dovrà capire come limitare il più possibile le conseguenze di un anno di didattica a distanza a intermittenza. La task force è stata voluta dal neoministro all’Istruzione Patrizio Bianchi, anche lui membro del gruppo di esperti chiamato da Lucia Azzolina la scorsa estate per capire come rientrare in classe in sicurezza. A novembre la seconda ondata di Covid e il sistema a colori delle Regioni avevano preso alla sprovvista gli Istituti impegnati a riorganizzarsi con banchi monoposto e protocolli di tracciamento, buttando all’aria i buoni propositi di settembre. A un anno esatto di distanza dal primo esperimento di Dad, bisogna ricominciare da capo il lavoro. Il Comitato si è insediato il 23 febbraio e, dopo il primo (e per ora unico) ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 febbraio 2021) Si chiama Comitato tecnico per il recupero dell’apprendimento e dovrà capire come limitare il più possibile le conseguenze di un anno di didattica a distanza a intermittenza. Laè stata voluta dal neoall’Istruzione Patrizio, anche lui membro del gruppo di esperti chiamato da Lucia Azzolina la scorsa estate per capire come rientrare in classe in sicurezza. A novembre la seconda ondata di Covid e il sistema a colori delle Regioni avevano preso alla sprovvista gli Istituti impegnati a riorganizzarsi con banchi monoposto e protocolli di tracciamento, buttando all’aria i buoni propositi di settembre. A un anno esatto di distanza dal primo esperimento di Dad, bisogna ricominciare da capo il lavoro. Il Comitato si è insediato il 23 febbraio e,il primo (e per ora unico) ...

