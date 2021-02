Riders in sciopero | è guerra contro i colossi del delivery

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Corrono da una parte all’altra della città, in bici, motorino o macchina, incuranti di pioggia e vento. Per loro non ci sono differenze tra festivi, weekend, orari notturni o tutto quello che un lavoratore dipendente di solito ha, e questo perché sono considerati come lavoratori “autonomi”, sebbene non siano loro a concordare la paga né a decidere le modalità con cui devono svolgere l’attività. Stiamo parlando dei rider, o fattorini, ragazzi ma anche over 40 che tramutano un ordine su Internet – di cibo, ma non solo – in una consegna a domicilio. Indetto lodei Rider in tutta Italia I rider italiani si sono riuniti tutti quanti in un’assemblea online: erano così tanti che, in tutte e 32 le città dove si sono riuniti, non c’era posto per tutti. Vincenzo Tammaro, rider milanese, ha annunciato quello che è stato l’esito dell’assemblea generale: ...