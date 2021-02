Returnal per PS5 sfrutterà appieno tutte le funzionalità del DualSense 'per dare vita agli elementi horror del gioco' (Di venerdì 26 febbraio 2021) Returnal è stato mostrato ieri durante la diretta dello State of Play e ora veniamo a conoscenza di nuovi dettagli sul gioco. Come la maggior parte dei titoli per PlayStation 5, anche Returnal sfrutterà appieno tutte le funzionalità del DualSense. In una recente intervista, il game director Harry Krueger ha affermato che il feedback aptico di DualSense "ha un nuovo livello di fedeltà e possibilità di espressione". Ha confermato che questa funzionalità "crea questa dimensione extra di sensibilità tattile" per le sequenze narrative e le interazioni in Returnal, così come quando si raccolgono oggetti e durante le sequenze di combattimento. Krueger ha inoltre confermato che i trigger ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 26 febbraio 2021)è stato mostrato ieri durante la diretta dello State of Play e ora veniamo a conoscenza di nuovi dettsul. Come la maggior parte dei titoli per PlayStation 5, ancheledel. In una recente intervista, il game director Harry Krueger ha affermato che il feedback aptico di"ha un nuovo livello di fedeltà e possibilità di espressione". Ha confermato che questa"crea questa dimensione extra di sensibilità tattile" per le sequenze narrative e le interazioni in, così come quando si raccolgono oggetti e durante le sequenze di combattimento. Krueger ha inoltre confermato che i trigger ...

