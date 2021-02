Martinez CT Belgio | “Lukaku è un killer perfetto Grazie a Conte ha più maturità”

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Roberto, commissario tecnico del, si è proiettato ai prossimi europei. I Diavoli Rossi arrivano fra le squadre favorite della competizione, guidati dal gigante Romelu, che sta trascinando l’Inter diin testa alla classifica. Ecco le parole di: “Da dove parte? Dalla sua più grande qualità: ilistinct. Segna come pochi, ha un feeling naturale con la porta. Crea e segna, crea e segna, crea e segna… In carriera è stato protagonista di trasferimenti importanti e costosi, soprattutto in Premier League e poi dal Manchester United all’Inter. È arrivato a Milano nel momento: è diventato un calciatore completo, ovviamente anche. Oggi, ...

Il giocatore, con passaporto olandese e belga, ha il contratto in scadenza nel 2024 e in questa stagione è sceso in campo 21 volte in tutte le competizioni. Anche il ct del Belgio Roberto Martinez ...