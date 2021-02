LIVE Sci alpino, Discesa Val di Fassa in DIRETTA: Gut-Behrami vince e sale in testa alla generale. Goggia guida la Coppa di discesa (Di venerdì 26 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.49 La svizzera Joana Haehlen chiude il gruppo delle 30 e non va oltre la 18a posizione a 1.62. 12.48 La russa Julia Pleshkova (29) si classifica in 27a posizione a 2.56. 12.47 Nadia Delago inizia la sua prova con 16 centesimi di ritardo nella parte alta, quindi perde tantissimo nelle prime curve e si ritrova a 73. L’altoatesina prosegue a perdere tempo prezioso e si ferma in 16a posizione a 1.59. 12.45 La francese Tiffany Gauthier conclude la sua discesa anzitempo con un errore nel tratto più tecnico. 12.43 L’austriaca Ariane Raedler (26) dopo un buon avvio perde progressivamente e non va oltre la 20a posizione a 2.03. 12.41 La statunitense Isabella Wright è 24a e penultima a 2.28. 12.39 La norvegese Ragnhild Mowinckel è solamente 20a a 2.03 da Lara Gut. 12.37 L’austriaca ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.49 La svizzera Joana Haehlen chiude il gruppo delle 30 e non va oltre la 18a posizione a 1.62. 12.48 La russa Julia Pleshkova (29) si classifica in 27a posizione a 2.56. 12.47 Nadia Delago inizia la sua prova con 16 centesimi di ritardo nella parte alta, quindi perde tantissimo nelle prime curve e si ritrova a 73. L’altoatesina prosegue a perdere tempo prezioso e si ferma in 16a posizione a 1.59. 12.45 La francese Tiffany Gauthier conclude la suaanzitempo con un errore nel tratto più tecnico. 12.43 L’austriaca Ariane Raedler (26) dopo un buon avvio perde progressivamente e non va oltre la 20a posizione a 2.03. 12.41 La statunitense Isabella Wright è 24a e penultima a 2.28. 12.39 La norvegese Ragnhild Mowinckel è solamente 20a a 2.03 da Lara Gut. 12.37 L’austriaca ...

