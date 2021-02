Incendio in un appartamento a Fuorigrotta, Napoli: ci sono due morti e un ferito (Di venerdì 26 febbraio 2021) Terribile Incendio a Napoli, nella zona di Fuorigrotta, dove sarebbero morte due persone. Le fiamme hanno interessato il quinto piano di un palazzo di sei piani. I vigili del Fuoco hanno lavorato senza sosta evacuando anche l’edificio per mettere in salvo le persone presenti. Incendio a Napoli: cosa è accaduto L’Incendio sarebbe scoppiato prima delle 5 di questa mattina a Napoli in zona Fuorigrotta. Dalle 5 sono arrivati sul posto i Vigili del Fuoco per domare le fiamme all’interno di un’abitazione al quinto piano di un edificio. Gli uomini dei soccorsi hanno fatto evacuare grazie a due autoscale le persone che in quel momento si trovavano al sesto e ultimo piano dell’edificio. Poi il terribile ritrovamento dei corpi senza vita ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 26 febbraio 2021) Terribile, nella zona di, dove sarebbero morte due persone. Le fiamme hanno interessato il quinto piano di un palazzo di sei piani. I vigili del Fuoco hanno lavorato senza sosta evacuando anche l’edificio per mettere in salvo le persone presenti.: cosa è accaduto L’sarebbe scoppiato prima delle 5 di questa mattina ain zona. Dalle 5arrivati sul posto i Vigili del Fuoco per domare le fiamme all’interno di un’abitazione al quinto piano di un edificio. Gli uomini dei soccorsi hanno fatto evacuare grazie a due autoscale le persone che in quel momento si trovavano al sesto e ultimo piano dell’edificio. Poi il terribile ritrovamento dei corpi senza vita ...

