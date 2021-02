Google lancia l’API Sleep per rilevare la qualità del sonno tramite smartphone (Di venerdì 26 febbraio 2021) Google ha appena presentato l'API Sleep con l'obiettivo di restituire agli utenti un sistema di rilevamento del sonno su smartphone. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 26 febbraio 2021)ha appena presentato l'APIcon l'obiettivo di restituire agli utenti un sistema di rilevamento delsu. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Google lancia l’API Sleep per rilevare la qualità del sonno tramite smartphone - mbmissmary : RT @miriconosci: La stampa inizia a parlare del nostro questionario! Si compila in pochi minuti ?? - astridrome : RT @fmdigitale: Esperienze supervisionate | Nei prossimi mesi @Google lancia la versione beta di una nuova esperienza che consente ai genit… - fmdigitale : Esperienze supervisionate | Nei prossimi mesi @Google lancia la versione beta di una nuova esperienza che consente… - Mariasole_chan : RT @miriconosci: La stampa inizia a parlare del nostro questionario! Si compila in pochi minuti ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Google lancia Auto storiche online: Catawiki conferma la crescita del fenomeno In Italia sono state vendute infatti una Lancia Aurelia B20 per 96mila euro, una Ferrari Testarossa ...abbia bloccato le nostre notifiche! Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google ...

Lancia: da quanti modelli sarà composta la sua futura gamma? ...Lancia nel 2024 Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche! Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google ...

Google lancia News Showcase anche in Australia Punto Informatico Google studia per i bambini gli account sorvegliati dai genitori per YouTube Volto a gettare un ponte tra YouTube Kids indicato sino ai 13 anni, e YouTube standard utilizzabile dai 14, Google ha avviato il programma beta degli account sorvegliati, per consentire a giovanissimi ...

LG sfida Google e Android TV: webOS in licenza a 20 brand di smart TV Grazie ad un accordo con 20 marchi che producono anche smart TV, LG potrà espandere la piattaforma webOS come già trapelato a fine gennaio.

In Italia sono state vendute infatti unaAurelia B20 per 96mila euro, una Ferrari Testarossa ...abbia bloccato le nostre notifiche! Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di......nel 2024 Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche! Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di...Volto a gettare un ponte tra YouTube Kids indicato sino ai 13 anni, e YouTube standard utilizzabile dai 14, Google ha avviato il programma beta degli account sorvegliati, per consentire a giovanissimi ...Grazie ad un accordo con 20 marchi che producono anche smart TV, LG potrà espandere la piattaforma webOS come già trapelato a fine gennaio.