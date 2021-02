Elkann | “Servirà attenzione e voglia di vincere”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 26 febbraio 2021) John, presidente della Ferrari, ha incontrato il team prima della presentazione ufficiale per la stagione 2021. La presentazione virtuale avverrà nella giornata di venerdì 26 febbraio 2021.: cosa si aspetta il presidente dalla scuderia? Il presidente ha voluto incontrate tutto il team che proverà a riportare in alto la vettura di Maranello. La stagione 2020 è stata la peggiore per la Ferrari dal 1980. Il cavallino rampante infatti ha concluso il mondiale costruttori in sesta posizione, alle spalle di Mercedes, Red Bull, McLaren, Racing Point e Renault. La stagione 2021 dovrà dunque essere quella del riscatto. La scuderia è pronta a mettere in mostra il nuovo motore. Motore che sarà una delle poche novità per la nuova stagione di Formula Uno insieme al pilota spagnolo Carlos Sainz. Anche Sainz era presente insieme a Leclerc ...