Contagi in aumento e Draghi striglia l’Ue sui vaccini: i titoli dei quotidiani in edicola (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Covid continua a dominare le prime pagine dei quotidiani. Oggi, venerdì 26 febbraio, a monopolizzare l’attenzione sono i dati dei Contagi, di nuovo in forte aumento e la strigliata del neopremier Mario Draghi all’Unione Europea. “Sui vaccini troppo ritardi” – ha tuonato l’inquilino di palazzo Chigi. Nelle prossime ore, intanto, atteso il cambio di colore per diverse regioni. See image gallery at anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Covid continua a dominare le prime pagine dei. Oggi, venerdì 26 febbraio, a monopolizzare l’attenzione sono i dati dei, di nuovo in fortee lata del neopremier Marioall’Unione Europea. “Suitroppo ritardi” – ha tuonato l’inquilino di palazzo Chigi. Nelle prossime ore, intanto, atteso il cambio di colore per diverse regioni. See image gallery at anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it.

La7tv : #omnibus Il presidente della fondazione GIMBE Nino @Cartabellotta sull'aumento dei contagi #Covid a causa delle var… - Candice63464077 : RT @Jumping110: Ogni tg apre con 'aumento dei contagi, nuovi DPCM e misure più restrittive' Come dire: dopo 12 mesi ZERO risultati. In una… - elivito : RT @Miti_Vigliero: Bimba di 11 anni positiva al Covid intubata in rianimazione a Bologna: non ha altre patologie Secondo la Regione Emilia… - elivito : RT @FranceskoNew: Maledetti minimizzatori!?? Lo segnaliamo fa mesi l'aumento % dei contagi tra i più piccoli, ma 'sti politicanti da 2 soldi… - sandromy1963 : Vorrei che tutti noi osservassimo un minuto di silenzio per tutti quei mariti che in Italia causa quarantena/uffic… -

Ultime Notizie dalla rete : Contagi aumento Covid, svolta su cinema e teatri: l'ok del Cts per il 27 marzo ...delle varianti - in primis quella inglese che ha un indice di trasmissione del virus del 39% superiore al ceppo originario del Covid - 19 - hanno prodotto infatti un aumento dei contagi del 10% in ...

"Noi, liberati ma ancora oppressi da capi politici e religiosi" Il coprifuoco imposto per contenere l'aumento dei contagi e la ripresa dei razzi probabilmente filo - iraniani che non ha risparmiato la zona internazionale della capitale rendono ad alto rischio la ...

Francia contagi in aumento: lockdown locali Il Manifesto Scuole, boom di focolai alle elementari Sono stati 29 nell’ultimo mese, mentre erano 11 a novembre, nel periodo più critico. Pandolfi (Ausl): "Siamo preoccupati" ...

Il De Sanctis dopo il Virtuoso: il Covid mette in ginocchio la scuola salernitana StampaPrima il Virtuoso, poi il De Sanctis. A distanze di ventiquattr’ore, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, dopo aver ascoltato il parere dell’Asl, ha firmato una nuova ordinanza di sospensione ...

...delle varianti - in primis quella inglese che ha un indice di trasmissione del virus del 39% superiore al ceppo originario del Covid - 19 - hanno prodotto infatti undeidel 10% in ...Il coprifuoco imposto per contenere l'deie la ripresa dei razzi probabilmente filo - iraniani che non ha risparmiato la zona internazionale della capitale rendono ad alto rischio la ...Sono stati 29 nell’ultimo mese, mentre erano 11 a novembre, nel periodo più critico. Pandolfi (Ausl): "Siamo preoccupati" ...StampaPrima il Virtuoso, poi il De Sanctis. A distanze di ventiquattr’ore, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, dopo aver ascoltato il parere dell’Asl, ha firmato una nuova ordinanza di sospensione ...