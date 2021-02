"A Sanremo? Forse viene lei". Amadeus, un colpo mondiale? La voce sulla super-ospite (Di venerdì 26 febbraio 2021) Fuori il super ospite internazionale. Chi potrebbe sbarcare a Sanremo? Mistero. Amadeus vorrebbe una super star. “Se poi ci fosse l'opportunità di avere un grande nome internazionale sarei felice. Ben venga l'ospite internazionale, ma ci adesso stiamo concentrando molto sulla musica italiana. Posso fare i nomi solo di ospiti contrattualmente ‘chiusi', racconta al settimanale Mio. “Le voci di un mio addio al Festival erano false. Non sono uno che molla, mai. Per carattere non penso mai di lasciare un lavoro a metà, soprattutto mentre ci sto lavorando. Lo faccio per il rispetto per quelli che lavorano con me”. E se si trattasse di Lady Gaga? La cantante è in Italia, e qui rimarrà diversi mesi, per girare il nuovo film di Ridley Scott. Sarebbe un sogno averla sul palco ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Fuori ilinternazionale. Chi potrebbe sbarcare a? Mistero.vorrebbe unastar. “Se poi ci fosse l'opportunità di avere un grande nome internazionale sarei felice. Ben venga l'internazionale, ma ci adesso stiamo concentrando moltomusica italiana. Posso fare i nomi solo di ospiti contrattualmente ‘chiusi', racconta al settimanale Mio. “Le voci di un mio addio al Festival erano false. Non sono uno che molla, mai. Per carattere non penso mai di lasciare un lavoro a metà, soprattutto mentre ci sto lavorando. Lo faccio per il rispetto per quelli che lavorano con me”. E se si trattasse di Lady Gaga? La cantante è in Italia, e qui rimarrà diversi mesi, per girare il nuovo film di Ridley Scott. Sarebbe un sogno averla sul palco ...

yesbreds : chissà cos'è questo strano formicolio alle dita delle mani non saprei forse sanremo che inizia martedì who knows - summerofciuccio : @ThManfredi @gianlucac1 È il periodo di Sanremo, forse stava registrando un promo per la RAI - VoceFilippo : RT @chenesaidime_: Quindi Filippo a Radio Italia ha detto che sul palco di Sanremo farà forse la cosa più importante della sua vita e io do… - annabiso73 : RT @MarioManca: #Sanremo2021: 71 anni in 71 pillole che (forse) avete dimenticato - MarioManca : #Sanremo2021: 71 anni in 71 pillole che (forse) avete dimenticato -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo Forse Elisa Isoardi: "All'Isola voglio provare ad essere dolce. Mi seguirà mio fratello: è un eremita, vive senza gas" E che, forse meglio di tanti discorsi, racconta chi è. "Da piccola per me i giochi erano andare al ... Non è che ho condotto improvvisamente Sanremo perché stavo con lui". Tornasse indietro cambierebbe ...

SanremoLoud, il Festival visto dai giornalisti. Intervista a Paola 'Funky' Gallo Diciamo che forse manca il rap o la trap più spinta perché i rappresentanti di questa matrice hanno presentato dei brani non così tanto marcati in tal senso. Sarà un Sanremo che riuscirà a catturare ...

Sanremo 2021: 71 anni in 71 pillole che (forse) avete dimenticato Vanity Fair Italia Il rapper Random: “Non voglio Emanuele non lascia niente al caso, forse solo il cognome. Sei dischi di platino ... Cremonini è Cremonini. La tua canzone di Sanremo ha spaccato in due le opinioni dei giornali che l’hanno ascoltata ...

Davide Shorty: dallo Zecchino d’Oro a Sanremo, passando per X Factor L’avventura a X Factor e la selezione per Sanremo Nel 2015 Davide Shorty partecipa X Factor ... mescolanza» ha detto in un’intervista rilasciata a DireGiovani.it. E forse è proprio questo che piace ai ...

E che,meglio di tanti discorsi, racconta chi è. "Da piccola per me i giochi erano andare al ... Non è che ho condotto improvvisamenteperché stavo con lui". Tornasse indietro cambierebbe ...Diciamo chemanca il rap o la trap più spinta perché i rappresentanti di questa matrice hanno presentato dei brani non così tanto marcati in tal senso. Sarà unche riuscirà a catturare ...Emanuele non lascia niente al caso, forse solo il cognome. Sei dischi di platino ... Cremonini è Cremonini. La tua canzone di Sanremo ha spaccato in due le opinioni dei giornali che l’hanno ascoltata ...L’avventura a X Factor e la selezione per Sanremo Nel 2015 Davide Shorty partecipa X Factor ... mescolanza» ha detto in un’intervista rilasciata a DireGiovani.it. E forse è proprio questo che piace ai ...