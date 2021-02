StraNotizie : A quota 2600 vestito da jogging, perde una scarpa nella neve: salvato dal Soccorso alpino -

Ultime Notizie dalla rete : quota 2600

La Repubblica

...subisce un indebolimento in particolar modo lungo i pendii ripidi meridionali sotto i 2400/m. ... Per i prossimi giorni ancora bel tempo e contesto termico mite anche insoprattutto durante le ......subisce un indebolimento in particolar modo lungo i pendii ripidi meridionali sotto i 2400/m. ... Per i prossimi giorni ancora bel tempo e contesto termico mite anche insoprattutto durante le ...In pantaloni corti e scarpe da corsa, in mezzo alla neve, verso la cima del Monte Tibert, quota 2647 metri, in valle Maira, sulle montagne del Cuneese. "L'equipaggiamento, a prescindere dal grado di e ...BELLUNO Massima attenzione, anche nei prossimi giorni. In virtù dell’innalzamento delle temperature, il Centro Funzionale Decentrato della Regione ha decretato la fase operativa di attenzione nelle ar ...