“Operata al cuore”. La ex tronista di UeD ricoverata in ospedale: come sta dopo l’intervento (Di giovedì 25 febbraio 2021) La ex protagonista di Uomini e Donne in ospedale: ha subito un intervento al cuore. Seguitissima e molto amata dal pubblico anche se ha lasciato da sei anni il dating show che le ha fatto incontrare il suo attuale marito, la ex tronista ha aggiornato quotidianamente i suoi tanti follower di Instagram, che sono quasi 700mila. Da prima che entrasse in ospedale, al post operazione senza mai dimenticare di ringraziarli per l’affetto e il sostegno che l’hanno aiutata a superare questo momento delicato della sua vita. Sottoposta a un intervento al cuore nella mattinata di giovedì 25 febbraio 2021, ha subito reso note le sue condizioni di salute ai fan che non vedevano l’ora di ricevere sue notizie. Fortunatamente, l’operazione è andata bene. Dunque, le condizioni di Teresa Cilia sono buone. (Continua ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021) La ex protagonista di Uomini e Donne in: ha subito un intervento al. Seguitissima e molto amata dal pubblico anche se ha lasciato da sei anni il dating show che le ha fatto incontrare il suo attuale marito, la exha aggiornato quotidianamente i suoi tanti follower di Instagram, che sono quasi 700mila. Da prima che entrasse in, al post operazione senza mai dimenticare di ringraziarli per l’affetto e il sostegno che l’hanno aiutata a superare questo momento delicato della sua vita. Sottoposta a un intervento alnella mattinata di giovedì 25 febbraio 2021, ha subito reso note le sue condizioni di salute ai fan che non vedevano l’ora di ricevere sue notizie. Fortunatamente, l’operazione è andata bene. Dunque, le condizioni di Teresa Cilia sono buone. (Continua ...

GossipItalia3 : Uomini e Donne, Teresa Cilia si è operata al cuore: come sta l’ex tronista #gossipitalianews - cherof0bia : io operata a cuore aperto da piccola e imminente altro intervento al cuore: ok sempre me che deve mettere le gocce… - MLII86166783 : Lei si è operata per questo. Ma hanno trovato altro problemi più comicati. I dottori hanno detto che se riceve gli… -