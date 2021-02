M5S, Conte sarà leader (ma non federatore). Parla Sorgi (Di giovedì 25 febbraio 2021) “I tempi del vaffa sono finiti”. Marcello Sorgi, editorialista e già direttore de La Stampa, mette le mani avanti, “guardate che non sono un esperto del Movimento Cinque Stelle”. Anche per un giornalista navigato è difficile navigare le acque in tempesta dei grillini, fra scissioni consumate (Dibba&Co) e altre in divenire. Luigi Di Maio chiama il Movimento “moderato” e “liberale”. È sempre stata la sua idea, Di Maio veste da una vita i panni dell’anima moderata dei Cinque Stelle. C’è solo un problema. Sarebbe? Questa è la sua idea di Movimento, non so chi altro la pensi così. Grillo vuole fare un super-movimento verde per cavalcare l’onda green in Ue e gestire il ministero di Cingolani. Di Battista vuole tornare al vaffa delle origini. Difficile trovare la quadra… Soprattutto se manca una sede e un metodo per discutere di quale linea debba prevalere. I tanto ... Leggi su formiche (Di giovedì 25 febbraio 2021) “I tempi del vaffa sono finiti”. Marcello, editorialista e già direttore de La Stampa, mette le mani avanti, “guardate che non sono un esperto del Movimento Cinque Stelle”. Anche per un giornalista navigato è difficile navigare le acque in tempesta dei grillini, fra scissioni consumate (Dibba&Co) e altre in divenire. Luigi Di Maio chiama il Movimento “moderato” e “liberale”. È sempre stata la sua idea, Di Maio veste da una vita i panni dell’anima moderata dei Cinque Stelle. C’è solo un problema. Sarebbe? Questa è la sua idea di Movimento, non so chi altro la pensi così. Grillo vuole fare un super-movimento verde per cavalcare l’onda green in Ue e gestire il ministero di Cingolani. Di Battista vuole tornare al vaffa delle origini. Difficile trovare la quadra… Soprattutto se manca una sede e un metodo per discutere di quale linea debba prevalere. I tanto ...

