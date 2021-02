L’Italia è tornata a contare in Europa Le donne Pd e il futuro 5 Stelle Parla Urbinati

Leggi su formiche

(Di giovedì 25 febbraio 2021) In, per la prima volta, da premier. Per Mario Draghi, nella nuova vesta di presidente del Consiglio la responsabilità, al summit di questi due giorni, di sedere nuovamente a capotavola. Calzare il nuovo abito e tornare mediatore dei rapporti transatlantici alla luce di scenari e sfide che “non riguardano solo il nostro Paese, bensì tutte le democrazie: dal Nord America al Canada, passando per la Russia fino al mediterraneo”. Ne è convinta Nadia, docente e politologa che con Formiche.net fa una proiezione sulle sfide che il premier si troverà ad affrontare nei rapporti transatlantici e non solo. Professoressa, Mario Draghi è uno che ai tavoli europei, seppur in veste differente, è abituato a sedere. La sua statura professionale e il suo profilo istituzionale pensa che potranno essere elementi funzionali a ...