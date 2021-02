Il Paradiso delle Signore, trama 25 febbraio: una drastica decisione (Di giovedì 25 febbraio 2021) Marta Guarnieri sarà ancora protagonista de Il Paradiso delle Signore, come testimonia la trama di oggi, giovedì 25 febbraio. La donna ha scoperto una sconvolgente verità riguardo alla sua famiglia e non riuscirà a farsene una ragione. Da quando suo padre ha deciso di dirle che Federico Cattaneo è suo fratello, Marta apparirà delusa e amareggiata soprattutto nei riguardi del comportamento del genitore. Umberto, dal canto suo, sarà davvero spiazzato e dispiaciuto per la reazione della figlia e cercherà supporto morale in Vittorio e Federico. Intanto, in casa Amato ci saranno delle novità inaspettate. Rocco, infatti, deciderà di aiutare lo zio Giuseppe a trovare un nuovo impiego e penserà di proporlo come magazziniere al Paradiso delle ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 25 febbraio 2021) Marta Guarnieri sarà ancora protagonista de Il, come testimonia ladi oggi, giovedì 25. La donna ha scoperto una sconvolgente verità riguardo alla sua famiglia e non riuscirà a farsene una ragione. Da quando suo padre ha deciso di dirle che Federico Cattaneo è suo fratello, Marta apparirà delusa e amareggiata soprattutto nei riguardi del comportamento del genitore. Umberto, dal canto suo, sarà davvero spiazzato e dispiaciuto per la reazione della figlia e cercherà supporto morale in Vittorio e Federico. Intanto, in casa Amato ci sarannonovità inaspettate. Rocco, infatti, deciderà di aiutare lo zio Giuseppe a trovare un nuovo impiego e penserà di proporlo come magazziniere al...

