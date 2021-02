(Di giovedì 25 febbraio 2021) “Una società libera è una conquista. Negli ultimi 50 anni, in Occidente, questa verità è stata dimenticata, ignorata o negata. Ecco perché oggi la democrazia occidentale è in pericolo”. Cultural Climate Change lo definisce il rabbino Jonathan(1948-2020) nel suo ultimo libro ”Moralità” da pochi giorni nelle librerie italiane per i tipi della casa editrice Giuntina. Jonathanè morto lo scorso 7 novembre a Londra, una figura religiosa di fama mondiale, un filosofo, un grande divulgatore. Moralità è unsui valori delle democrazie occidentali, sulla visione ebraico-cristiana fondativa delle nostre comunità. Chiunque condivida il pericolo del fallimento dei nostri sistemi democratici e sia impegnato nell’affrontarlo, non può non fare i conti con le grandi questioni poste dal ...

HuffPostItalia : Il Manifesto di Sacks per un codice morale che ci salvi dall'abisso -

Ultime Notizie dalla rete : Manifesto Sacks

Il Manifesto

Chiunque condivida il pericolo del fallimento dei nostri sistemi democratici e sia impegnato nell'affrontarlo, non può non fare i conti con le grandi questioni poste daldi. Non ...Chiunque condivida il pericolo del fallimento dei nostri sistemi democratici e sia impegnato nell'affrontarlo, non può non fare i conti con le grandi questioni poste daldi. Non ...