D’Amato | al Cto iniziano vaccinazioni per vulnerabili

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma – “Sono iniziate questa mattina presso l’Unita’ spinale dell’ospedale CTO di Roma ledelle persone”. Lo dichiara l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio. “Nel Lazio gia’ da alcuni giorni abbiamo iniziato ledelle cosiddetteta’ indicate nella circolare del Ministero della Salute ad iniziare dalle persone dializzate e trapiantate”, spiega. “Abbiamo individuato le persone estremamentee dato indicazioni operative alle Asl e le aziende ospedaliere per programmare e avviare leai soggetti gia’ presi in carico.” “La campagna vaccinale nel Lazio sta correndo in piena aderenza alle priorita’ indicate dal Ministero, ma i continui rallentamenti e le ...