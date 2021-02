Chip Ganassi, multa e stop per un ospite non autorizzato ai box (Di giovedì 25 febbraio 2021) Se si infrangono le regole, allora è sempre giusto pagare. In questo caso si parla di Nascar e precisamente di Chip Ganassi, perché lunedì il proprietario e Ceo del team omonimo è stato multato 30 ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 25 febbraio 2021) Se si infrangono le regole, allora è sempre giusto pagare. In questo caso si parla di Nascar e precisamente di, perché lunedì il proprietario e Ceo del team omonimo è statoto 30 ...

Mister Indianapolis - FormulaPassion.it ...festeggia l'84esimo compleanno a poco meno di due mesi dal primo appuntamento Indycar 2021 che vedrà come sempre al via la corazzata Penske a caccia di riscatto contro l'eterno rivale Chip Ganassi a ...

