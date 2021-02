Cencelli e la squadra dei sottosegretari del governo Draghi: “Applicazione perfetta del mio manuale” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Le parole di Massimiliano Cencelli, da cui prese il nome la tecnica di spartizione dei seggi all’interno del governo, il cosiddetto manuale Cencelli”. 85 anni, ex funzionario della Democrazia Cristiana, è stato intervistato dall’Ansa sulla formazione della squadra di sottosegretari dell’esecutivo Draghi per la quale molti commentatori hanno citato il suo nome e il suo metodo. “È stato applicato al 100% il mio manuale” ha detto. Ma l’ex Dc non vede troppe analogie con la politica dei suoi tempi: “Avevamo un’altra mentalità” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Le parole di Massimiliano, da cui prese il nome la tecnica di spartizione dei seggi all’interno del, il cosiddetto”. 85 anni, ex funzionario della Democrazia Cristiana, è stato intervistato dall’Ansa sulla formazione delladidell’esecutivoper la quale molti commentatori hanno citato il suo nome e il suo metodo. “È stato applicato al 100% il mio” ha detto. Ma l’ex Dc non vede troppe analogie con la politica dei suoi tempi: “Avevamo un’altra mentalità” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

