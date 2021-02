Campionessa di pole dance si toglie la vita a causa del lockdown: 'Non ha più potuto allenarsi e fare le gare' (Di giovedì 25 febbraio 2021) Una Campionessa di pole dance si è uccisa a causa del lockdown . Jessica Norris, di Bolton, Greater Manchester, combatteva la depressione da quando era un'adolescente, ma le restrizioni dovute al ... Leggi su leggo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Unadisi è uccisa adel. Jessica Norris, di Bolton, Greater Manchester, combatteva la depressione da quando era un'adolescente, ma le restrizioni dovute al ...

francobus100 : Covid, campionessa di pole dance suicida a 27 anni: «Depressa per il lockdown, non poteva più gareggiare»… - RADIOBRUNO1 : Campionessa di pole dance si suicida a 27 anni: troppo depressa per non potersi esibire a causa del lockdown… - Italia_Notizie : Campionessa di pole dance si suicida a 27 anni: “Depressa perché con il lockdown non poteva più esibirsi” - clikservernet : Campionessa di pole dance si suicida a 27 anni: “Depressa perché con il lockdown non poteva più esibirsi” - Noovyis : (Campionessa di pole dance si suicida a 27 anni: “Depressa perché con il lockdown non poteva più esibirsi”) Playhi… -