Cade dalla nave e sopravvive per oltre 14 ore aggrappato a una boa in mezzo all’oceano Pacifico: l’incredibile storia (Di giovedì 25 febbraio 2021) È sopravvissuto per più di 14 ore aggrappato a una boa nel mezzo dell’oceano Pacifico, dopo essere caduto in acqua dalla nave cargo su cui lavora. È l’incredibile storia di Vidam Perevertilov, un ingegnere lituano di 52 anni, che ha avuto l’incidente mentre era in viaggio tra il porto di Tauranga, in Nuova Zelanda, e le isole Pitcairn, territorio d’oltremare britannico. L’uomo ha raccontato di essersi sentito male attorno alle 4 del mattino, dopo un turno nella sala macchine, e di essere uscito sul ponte per riprendersi: è stato così che, probabilmente sporgendosi troppo oltre la balaustra della nave, è caduto in acqua. Indosso non aveva alcun giubbotto di salvataggio ma è riuscito a rimanere a galla e, una volta sorto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) È sopravvissuto per più di 14 orea una boa neldell’oceano, dopo essere caduto in acquacargo su cui lavora. Èdi Vidam Perevertilov, un ingegnere lituano di 52 anni, che ha avuto l’incidente mentre era in viaggio tra il porto di Tauranga, in Nuova Zelanda, e le isole Pitcairn, territorio d’mare britannico. L’uomo ha raccontato di essersi sentito male attorno alle 4 del mattino, dopo un turno nella sala macchine, e di essere uscito sul ponte per riprendersi: è stato così che, probabilmente sporgendosi troppola balaustra della, è caduto in acqua. Indosso non aveva alcun giubbotto di salvataggio ma è riuscito a rimanere a galla e, una volta sorto ...

FQMagazineit : Cade dalla nave e sopravvive per oltre 14 ore aggrappato a una boa in mezzo all’oceano Pacifico: l’incredibile stor… - courageislove_ : RT @Annamar56834309: Mia figlia.. Cade dalla bicicletta appena uscita da scuola, è pieno di genitori, professori e gente che prende il sole… - salvatorebosch3 : RT @Annamar56834309: Mia figlia.. Cade dalla bicicletta appena uscita da scuola, è pieno di genitori, professori e gente che prende il sole… - patriziadegioia : RT @ilriformista: Cade dalla sedia a rotelle, non è autonomo, è detenuto da oltre 20 giorni: Giovanni Marandino è accusato di usura. L'appe… - Taniaconlai : RT @Annamar56834309: Mia figlia.. Cade dalla bicicletta appena uscita da scuola, è pieno di genitori, professori e gente che prende il sole… -