Asia Argento si confessa a Peter Gomez: «Perché mia madre mi picchiava? Per l'alcol e perché si sfogava su di me»

Asia Argento sarà ospite domani alla trasmissione La Confessione condotta da Peter Gomez. Si parlerà del rapporto turbolento con la madre che spesso la picchiava. «Perché mia madre mi picchiava? Per l'alcolismo e perché si sfogava su di me: pensava fossi la più forte, ma non era vero». Così Asia Argento commenta una frase tratta dalla sua autobiografia 'Anatomia di un cuore selvaggio' (ed. Piemme) e letta dal conduttore: «La violenza di mia madre (Daria Nicolodi, ndr) era efferata e sistematica: calci, anche in pancia, pugni, schiaffi, strangolamenti. Una volta mi spaccò il labbro con l'anello che ...

