Antonio Catricalà: il suicidio e qual era il suo rapporto con Draghi (Di giovedì 25 febbraio 2021) È stato trovato morto ieri poco dopo le 9 del mattino sul terrazzo di casa. La moglie ha chiamato subito la polizia. Era circolato il suo nome come sottosegretario per il nuovo governo. Ma aveva ... Leggi su today (Di giovedì 25 febbraio 2021) È stato trovato morto ieri poco dopo le 9 del mattino sul terrazzo di casa. La moglie ha chiamato subito la polizia. Era circolato il suo nome come sottosegretario per il nuovo governo. Ma aveva ...

EnricoLetta : Rimango senza parole nell’apprendere la notizia della tragica scomparsa di Antonio #Catricalà. ??. - renatobrunetta : Grande amico, grande servitore dello Stato, Antonio #Catricalà lascia un incolmabile vuoto in tutti quelli che lo h… - rtl1025 : ?? L'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex Garante dell'Antitrust, Antonio #Catricalà, è stato trov… - bezzifer : Ieri si è tolto la vita Antonio Catricalà, servitore dello Stato che si è battuto a lungo per ricordare il peso di… - lameziainstrada : Morto suicida ex sottosegretario Antonio Catricalà -