Alessandro Roja, chi è: carriera, curiosità, vita privata (Di giovedì 25 febbraio 2021) Alessandro Roja, chi è la sua carriera e i suoi successiAlessandro Roja ha stregato tutte le donne italiane con i suoi occhi azzurri, attualmente è uno degli attori più amati di sempre. Ha partecipato a tante serie tv e grandi pellicole al cinema. La sua fortuna è stata quando ha partecipato al cast di Romanzo Criminale, ed ha interpretato uno dei personaggi più difficili nella cronaca nera degli anni ’80. Nasce a Roma il 4 Giugno del 1978, cresce in un quartiere popolare della capitale con i suoi genitori e suo fratello maggiore. L’attore è sempre stato molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, è possibile scovare qualche dettaglio dal suo profilo Instagram. Dal 2013 è sposato con Claudia Ranieri, i due si sono conosciuti proprio in ... Leggi su ck12 (Di giovedì 25 febbraio 2021), chi è la suae i suoi successiha stregato tutte le donne italiane con i suoi occhi azzurri, attualmente è uno degli attori più amati di sempre. Ha partecipato a tante serie tv e grandi pellicole al cinema. La sua fortuna è stata quando ha partecipato al cast di Romanzo Criminale, ed ha interpretato uno dei personaggi più difficili nella cronaca nera degli anni ’80. Nasce a Roma il 4 Giugno del 1978, cresce in un quartiere popolare della capitale con i suoi genitori e suo fratello maggiore. L’attore è sempre stato molto riservato per quanto riguarda la sua, è possibile scovare qualche dettaglio dal suo profilo Instagram. Dal 2013 è sposato con Claudia Ranieri, i due si sono conosciuti proprio in ...

Kindisguise : Dandi e Alessandro Roja smettetela di venirmi in sogno la notte, cafoni - seoulmatez95 : ho visto un* con l'icon di alessandro roja in romanzo criminale e adesso voglio fare l'ennesimo rewatch ?? - cla_from_mars : Giovedì da Giallini vanno Alessandro Roja e Vinicio Marchioni ed io mi sono dimenticata come si respira -