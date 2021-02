Adriana Volpe | l’ex marito furioso | “Non è vero quello che ha detto su di noi”

PasqualeMarro : #RobertoParli, ex marito di #AdrianaVolpe: E’ una bugiarda! - Grazia55786504 : RT @ssofiaaaas: Adriana Volpe, nel suo programma, fa notare che su Twitter è in tendenza #nostefynogf. L'espressione di Alessio: È tutto… - lannistercms : che bona Adriana Volpe - zazoomblog : Adriana Volpe l’ex marito la smentisce: “Ha detto tante bugie” - #Adriana #Volpe #marito #smentisce: - ANGELA81570326 : @GrandeFratello Il vero vincitore del GFVip si vedrà fra un po' di tempo... chi sarà apprezzato e amato dalla gente… -

Ultime Notizie dalla rete : Adriana Volpe

Gossip Fanpage

Roberto Parli attacca l'ex moglie in una intervista rilasciata al settimanale ...Ciacci per poter partecipare al reality di Canale 5 ha dovuto abbandonare la co - conduzione al fianco dinel morning show di Tv 8 , ma in un'intervista rilasciata a Blasting News , lo ...Roberto Parli smentisce le dichiarazioni della ex moglie Adriana Volpe al Grande Fratello Vip sulla fine della loro storia d'amore.Roberto Parli, ex marito di Adriana Volpe, torna a parlare della separazione dalla popolare conduttrice tv, ex volto del Grande Fratello e attuale ...