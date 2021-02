"A occhi chiusi te compra...". Le intercettazioni che tirano in ballo Arcuri (Di giovedì 25 febbraio 2021) Luca Sablone "Tu c'hai un amico lì dentro e quell'amico serve". Così è partito il pressing: "Tu sei bravo per arrivare ad Arcuri, lui conosce il gruppo nostro" Nella giornata di ieri è arrivata la svolta sull'inchiesta relativa alla maxicommessa da 72 milioni di euro per l'acquisto di 801 milioni di mascherine provenienti dalla Cina durante la prima ondata del Covid-19: i militari del Nucleo Valutario della guardia di finanza, su disposizione del gip di Roma, hanno dato esecuzione a 5 misure cautelari, di cui una agli arresti domiciliari e 4 interdittive. Ai domiciliari è finito Edisson Jorge San Andres Solis, che si sarebbe così pronunciato su una domanda circa la possibilità di mettersi in contattato con il commissario straordinario: "Io c'ho il numero di Arcuri, tutto". Nell'ordinanza il gip spiega che, alla luce del raffreddamento ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 25 febbraio 2021) Luca Sablone "Tu c'hai un amico lì dentro e quell'amico serve". Così è partito il pressing: "Tu sei bravo per arrivare ad, lui conosce il gruppo nostro" Nella giornata di ieri è arrivata la svolta sull'inchiesta relativa alla maxicommessa da 72 milioni di euro per l'acquisto di 801 milioni di mascherine provenienti dalla Cina durante la prima ondata del Covid-19: i militari del Nucleo Valutario della guardia di finanza, su disposizione del gip di Roma, hanno dato esecuzione a 5 misure cautelari, di cui una agli arresti domiciliari e 4 interdittive. Ai domiciliari è finito Edisson Jorge San Andres Solis, che si sarebbe così pronunciato su una domanda circa la possibilità di mettersi in contattato con il commissario straordinario: "Io c'ho il numero di, tutto". Nell'ordinanza il gip spiega che, alla luce del raffreddamento ...

