Xylella | la pandemia pugliese

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Uno sguardo lungo sei anni sulla coltivazione degli ulivi in Salento e il diffondersi della piaga della, con la consapevolezza che non si tornerà più come prima. Corpi rugosi, vuoti e contorti emergono totalmente e irrealmente grigi da uno sfondo di un verde altrettanto irreale. Un bagliore si fa strada dall'interno, quello di una rossa brace che si espande e diventa fiamma, e poi fumo. Sono ulivi. Si accendono come fuochi fatui e bruciano. Per ore, per giorni, sgretolandosi … Continua