“Sergio Mattarella ha avuto un malore”. Il capo dello Stato non era presente al rientro salme dell’attentato in Congo. Cosa è successo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sono arrivati alle 23.30 di martedì 23 febbraio a Ciampino i feretri dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in Congo in un attacco al convoglio in cui viaggiavano. Ad attenderli, il presidente del Consiglio Mario Draghi, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Dovrebbero essere svolte mercoledì 24 febbraip le autopsie sui corpi dei nostri connazionali, mentre i funerali dell’ambasciatore si dovrebbero celebrare giovedì mattina alle 9.45 a Roma, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. La salma sarà poi trasferita a Limbiate, dove ci sarà una camera ardente in Comune, e, sabato, una cerimonia funebre. Con Attanasio e Iacovacci è morto anche Mustapha Milambo, autista del Programma alimentare mondiale.



Sono stati vittima di un “vile agguato, che ha stroncato le loro ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sono arrivati alle 23.30 di martedì 23 febbraio a Ciampino i feretri dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi inin un attacco al convoglio in cui viaggiavano. Ad attenderli, il presidente del Consiglio Mario Draghi, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Dovrebbero essere svolte mercoledì 24 febbraip le autopsie sui corpi dei nostri connazionali, mentre i funerali dell’ambasciatore si dovrebbero celebrare giovedì mattina alle 9.45 a Roma, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. La salma sarà poi trasferita a Limbiate, dove ci sarà una camera ardente in Comune, e, sabato, una cerimonia funebre. Con Attanasio e Iacovacci è morto anche Mustapha Milambo, autista del Programma alimentare mondiale.Sono stati vittima di un “vile agguato, che ha stroncato le loro ...

fattoquotidiano : SCANDALO CSM Una lettera firmata da 67 magistrati inviata al presidente della Repubblica. Un appello affinché Serg… - AGisotti : In un telegramma al presidente Sergio Mattarella il cordoglio di #PapaFrancesco per l’uccisione di Luca #Attanasio,… - Agenzia_Ansa : #Congo, il messaggio di cordoglio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: 'La Repubblica Italiana è in l… - ottosette56 : RT @MPSkino: Al Presidente #Mattarella ???? si è infiammato il nervo che contribuisce a mantenere l'EQUILIBRIO. Se accade all'uomo che ha sem… - Rosyfree74 : RT @Oceansideral: Conte prima di lasciare l' incarico disse: 'In questo momento il paese non ha bisogno di un governo tecnico, ma un govern… -