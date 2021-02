Ragazza “fuori casta” di 16 anni stuprata e picchiata da due uomini (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’hanno immobilizzata, picchiata e violentata nella sua casa: una 16enne Dalit ha vissuto un incubo durato decine di minuti Sono raccapriccianti i dettagli di un nuovo caso di stupro avvenuto ai danni di una ragazzina “fuori casta” in un paese, caraterizzato da un “sistema delle caste” con alle spalle numerosi casi di violenze e stupri L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’hanno immobilizzata,e violentata nella sua casa: una 16enne Dalit ha vissuto un incubo durato decine di minuti Sono raccapriccianti i dettagli di un nuovo caso di stupro avvenuto ai ddi una ragazzina “” in un paese, caraterizzato da un “sistema delle caste” con alle spalle numerosi casi di violenze e stupri L'articolo NewNotizie.it.

gildazorzistan1 : RT @ilcecchinoo: @leandro_ogata Grazie mille, tra l’altro la ragazza in questione non è per nulla maltrattata...anzi molto spesso è stata l… - ridesox : RT @acidadal66: 19 anni e fresca di patente. Fuori 20 gradi. Mi fermo al semaforo e mi si affianca un figo. Lui tira giù il finestrino io e… - ilcecchinoo : @leandro_ogata Grazie mille, tra l’altro la ragazza in questione non è per nulla maltrattata...anzi molto spesso è… - thecircushit : Vedere parenti scagliarsi contro una ragazza (ora fragile) con tale cattiveria è da vomito. La moglie sono mesi che… - ehitate : RT @believeinmusic_: Che delirio di onnipotenza che ho avuto questa mattina quando alle poste c’erano 15 persone in fila fuori ma io avevo… -