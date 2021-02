Poltrone di governo, spunta la cognata di Gentiloni. Per la spartizione varato l’algoritmo Draghi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Lo chiamano l’algoritmo Draghi, è la versione più moderna e sofisticata del famoso manuale Cencelli, l’italianissimo metodo di spartizione delle Poltrone in voga nella Prima Repubblica, ma anche nella seconda e nella terza. l’algoritmo, in stile Facebook o sorteggio per la Championn League, incrocia “peso” politico e rappresentanza numerica nel determinare un coefficiente da utilizzare non solo nell’assegnazione dei sottosegretari, su cui infuria una guerra senza precedenti, ma anche di tutto il sottobosco di governo, dalle nomine negli enti pubblici, alle controllate, agli apparati burocratici. In questo senso, c’è da segnalare in pole position la cognata del commissario Ue Paolo Gentiloni, che secondo il sito Dagospia sarebbe nelle grazie del ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Lo chiamano, è la versione più moderna e sofisticata del famoso manuale Cencelli, l’italianissimo metodo didellein voga nella Prima Repubblica, ma anche nella seconda e nella terza., in stile Facebook o sorteggio per la Championn League, incrocia “peso” politico e rappresentanza numerica nel determinare un coefficiente da utilizzare non solo nell’assegnazione dei sottosegretari, su cui infuria una guerra senza precedenti, ma anche di tutto il sottobosco di, dalle nomine negli enti pubblici, alle controllate, agli apparati burocratici. In questo senso, c’è da segnalare in pole position ladel commissario Ue Paolo, che secondo il sito Dagospia sarebbe nelle grazie del ...

